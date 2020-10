Austria: centro sciistico teme Covid e non vuole aprire

(ANSA) - BOLZANO, 05 OTT - Fa discutere in Austria l'annuncio del centro sciistico tirolese Axamer Lizum di non voler aprire questo inverno a causa dell'emergenza coronavirus. I gestori degli impianti, che si trovano a una ventina di chilometri da Innsbruck, hanno presentato al ministero dei trasporti viennese la domanda di poter sospendere il servizio per questa stagione.

Giustificano questo provvedimento con il rischio economico derivante da un nuovo lockdown, da domande di risarcimento, ma anche dagli sconsigli di viaggio di altre nazioni nei confronti del Tirolo e dalle disdette all'ultimo momento.

Il governatore tirolese Günther Platter sulla Tiroler Tageszeitung rivolge un appello ai responsabili dell'Axamer Lizum a ripensare l'annuncio. Teme infatti una reazione a catena di altri centri sciistici. "Siamo riusciti a gestire la situazione lo scorso inverno e riusciremo, lo dobbiamo alla popolazione", ha detto. (ANSA).