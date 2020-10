A Bergamo la presentazione della Guida d'oro Veronelli

(ANSA) - MILANO, 05 OTT - Sarà a Bergamo e più precisamente all'Accademia Carrara la presentazione della Guida d'oro i Vini Veronelli 2021. Un modo per sottolineare la vicinanza a una delle città più colpite dal Coronavirus, dove fra l'altro ha sede il Seminario Veronelli e dove lo stesso Veronelli ha vissuto a lungo.

L'appuntamento è fissato per la mattina del 22 ottobre. Oggi alla Milano Wine Week sono comunque stati svelati i Migliori Assaggi, primi riconoscimenti attribuiti dalla Guida ai vini con il più elevato giudizio in centesimi nella rispettiva tipologia (andati a Sudtirolo, Trentino, Toscana e Puglia) ed è stata annunciata la partnership con l'Accademia.

Dalla collaborazione con la Pinacoteca, che conserva alcuni capolavori assoluti di artisti come La Madonna con il bambino di Mantegna e il San Sebastiano di Raffaello, nasce la terza edizione di NutriMenti, rassegna di incontri dedicati alla cultura gastronomica che si svolgerà dal 22 al 25 ottobre a Bergamo (a differenza delle prime due edizioni veneziane).

Tornare dopo dieci anni a Bergamo è "una scelta precisa, che conclude mesi di intenso lavoro e di rigorosa osservanza delle norme di sicurezza che hanno coinvolto, tra l'altro, la nostra sede operativa di Alzano Lombardo. Presentare a Bergamo la Guida Oro I Vini di Veronelli 2021, fare della città, per un giorno, la capitale dell'Italia del vino - ha spiegato Andrea Bonini, Direttore del Seminario Permanente Luigi Veronelli - è un incoraggiamento, un invito a ripartire da quanto di buono sappiamo essere, fare e condividere rivolto a una comunità che ha molto sofferto".

i migliori assaggi 2021 sono il Trento Extra Brut Riserva Giulio Ferrari Riserva del Fondatore 2009 di Ferrari F.lli Lunelli, Miglior Vino Spumante; l'Alto Adige Riserva LR 2016 di Colterenzio, Miglior Vino Bianco; il Diciotto Fanali Salento Rosato 2017 di Apollonio, Miglior Vino Rosato; il Brunello di Montalcino Madonna delle Grazie 2015 de Il Marroneto, Miglior Vino Rosso; e il Vin San Giusto Toscana Bianco Passito 2012 di San Giusto a Rentennano, Miglior Vino Dolce o Da Meditazione.

(ANSA).