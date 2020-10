Coronavirus: 66 nuovi casi in Trentino Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 04 OTT - Sono 66 i casi Covid registrati nelle ultime 24 ore in Trentino Alto Adige. I laboratori dell'Azienda sanitaria altoatesina hanno effettuato 1.106 tamponi. Sono stati registrati 32 nuovi casi positivi. Cala da 28 a 21 il numero dei pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri, nessuno in terapia intensiva.

Sale di altri 34 soggetti il numero di positivi al Covid-19 in Trentino. Secondo il rapporto quotidiano dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, i sintomatici sono 10 mentre gli altri 24 sono stati individuati dalle verifiche sui contatti diretti o sui tamponi somministrati alle categorie considerate a rischio. Da evidenziare che tra i sintomatici ci sono anche 1 minorenne e 2 anziani provenienti da una Rsa. Sale, seppur di poco, il numero dei ricoverati che risultano essere 17, nessuno dei quali in rianimazione. I tamponi analizzati ieri sono stati 1.524, di cui 671 in Apss e 853 a San Michele all'Adige. (ANSA).