Spaccio di eroina a Trento, tre denunciati dalla Polizia

(ANSA) - TRENTO, 03 OTT - Tre spacciatori, due nigeriani ed un ghanese, tutti richiedenti asilo, di 24, 25 e 27 anni, sono stati denunciati in seguito ai controlli delle Volanti, dell'Unità crimine diffuso, i cui membri sono chiamati "orsi", e della sezione antidroga della Squadra Mobile di Trento. I tre sono stati seguiti e fermati con dell'eroina già pronta in dosi nella zona di Piazza Dante a Trento. Uno dei puscher, il 24enne, è stato fermato mentre vendeva una dose di eroina ad un ragazzo trentino di 23 anni. In un altro caso è stato uno degli spacciatori a tradirsi, offrendo l'eroina ad un agente in borghese della Squadra Mobile scambiato per un un cliente: a questo punto lo spacciatore è stato immediatamente fermato e denunciato, al pari degli altri due pusher, e gli è stata sequestrata la somma di circa 400 euro.

"Si tratta di risultati investigativi importanti nella lotta allo spaccio di droga, perché hanno permesso di sequestrare circa 600 euro ai pusher che si aggirano in piazza Dante. Una somma, forse unitariamente non elevatissima, ma considerevole se si pensa che una dose di eroina sulla piazza di Trento viene pagata circa 20/25 euro", commenta il capo della Squadra Mobile, Tommaso Niglio. (ANSA).