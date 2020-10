Maltempo: Sarca monitorato, vigili del fuoco in azione

(ANSA) - TRENTO, 03 OTT - Numerose squadre dei vigili del fuoco volontari sono all'opera per monitorare la piena del Fiume Sarca e stanno operando per gestire e sistemare le zone che storicamente hanno generato problematiche di esondazione. È stato istituito un team al lavoro da ore per coordinare la situazione d'emergenza, composto dal comandante Bonamico, dall'ispettore distrettuale Santi, dal sindaco di Arco, Alessandro Betta, e dal Servizio bacini montani della Provincia.

A quanto comunicano i vigili del fuoco di Arco, al momento il corso d'acqua è esondato nelle campagne nella zona fra Dro e Pietramurata e nella zona di via Fitta ad Arco. Per questo motivo è stata evacuata una stalla. Sempre a scopo precauzionale, ai residenti delle case adiacenti al Sarca è stato consigliato di spostare i veicoli dai garage. (ANSA).