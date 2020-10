Maltempo: in val di Sole si deve bollire e razionare l'acqua

(ANSA) - TRENTO, 03 OTT - Ad Ossana, comune della valle di Sole, in Trentino, a causa del maltempo sono esondati il rio Val Piana ed il rio val Salin, che hanno trascinato fango e detriti fino al paese, dove sono state danneggiate alcune abitazioni private ad alcuni immobili pubblici ma non si registrano feriti o danni a persone. Il peggio è stato evitato, commenta la sindaca, Laura Marinelli: "Fortunatamente le opere di presa e contenimento realizzate negli ultimi anni hanno evitato danni maggiori. Ringrazio i vigili del fuoco per il loro operato sempre attento e prezioso", dice all'ANSA.

Marinelli ha firmato un'ordinanza in cui istituisce l'obbligo di bollire l'acqua del rubinetto prima di consumarla, a causa di un problema all'acquedotto comunale dovuto alle forti piogge. Sul posto ci sono i tecnici che stanno valutando la situazione e al momento solo alcune delle vasche dell'impianto vengono utilizzate. "Oltre alla bollitura chiediamo ai cittadini di razionare l'uso dell'acqua e di non sprecarla o utilizzarla se non strettamente necessario", è l'appello di Laura Marinelli.

