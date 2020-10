Maltempo: in Alto Adige frane, smottamenti e strade chiuse

(ANSA) - BOLZANO, 03 OTT - La pioggia insistente ha provocato smottamenti e frane in Alto Adige, che hanno comportato un grande lavoro da parte dei vigili del fuoco, soprattutto nella zona della val Passiria. Sotto osservazione c'è anche il livello del fiume Adige. Il forte vento e l'acqua caduta in grande quantità hanno causato anche problemi alla viabilità, sono quindi state chiuse per motivi si sicurezza diverse arterie, tra cui la strada provinciale della val d'Ultimo e anche quella verso il passo di Costalunga. Chiuse anche la strada verso il passo Rombo è chiusa a partire da San Leonardo, come pure la strada della val Martello a Ganda e il passo di Lavazè. (ANSA).