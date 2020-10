Incidente a Lutago, morto in auto cacciatore di 81 anni

(ANSA) - BOLZANO, 03 OTT - Un cacciatore di 81 anni è morto ieri sera in seguito ad un incidente stradale che si è verificato a Lutago, in valle Aurina. L'uomo, che verso le 22 si stava dirigendo a bordo della sua auto verso malga Daimer percorrendo una strada forestale, è uscito dalla carreggiata.

L'auto dell'81enne è finita in una scarpata non lasciando scampo all'uomo, che era già deceduto quando i soccorsi sono intervenuti. (ANSA).