Vaccino influenzale in Trentino, anche su richiesta genitori

(ANSA) - TRENTO, 02 OTT - I pediatri trentini che collaborano nella campagna di vaccinazione antinfluenzale 2020 potranno avvalersi dell'apporto di personale infermieristico. Inoltre potranno effettuare la vaccinazione ai propri assistiti, al di fuori della fascia di età 6 mesi-6 anni, su richiesta dei genitori. Lo prevede - a quanto riferisce una nota - l'accordo siglato lo scorso 25 settembre fra l'Assessorato alla salute della Provincia di Trento e il Comitato provinciale dei medici pediatri di libera scelta. L'intesa è stata approvata oggi dalla Giunta provinciale di Trento.

Le vaccinazioni saranno somministrate dal pediatra di libera scelta ai bambini dai 6 mesi ai 6 anni, e dal medico di medicina generale con priorità alle persone con più di 65 anni. I bambini, appartenenti alle categorie a rischio per patologia, riceveranno una lettera dall'Apss con l'appuntamento per la vaccinazione. Per gli adulti a rischio e le altre categorie aprono oggi le prenotazioni sul sito di Azienda provinciale per i servizi sanitari. (ANSA).