Sportello bancomat svaligiato a Commezzadura

(ANSA) - TRENTO, 02 OTT - Ladri in azione la scorsa notte a Mestriago di Commezzadura, in val di Sole: usando dell'esplosivo hanno fatto saltare lo sportello bancomat della filiale della Cassa rurale e si sono impossessati del denaro contenuto.

Indagini sono state avviate dai carabinieri. Al vaglio degli investigatori le immagini delle telecamere di sorveglianza installate in zona. Da una prima stima, il bottino ammonta a 90.000 euro. I carabinieri hanno recuperato l'auto utilizzata dai malviventi per effettuare il colpo, risultata rubata a Terzolas.