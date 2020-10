Coronavirus: positivo sindaco di Sesto Pusteria

(ANSA) - BOLZANO, 02 OTT - Il sindaco di Sesto Thomas Summerer è risultato positivo al coronavirus. Il primo cittadino si è sottoposto al tampone, sono risultati infettati anche quattro consiglieri comunali. Il contagio probabilmente è avvenuto in un incontro post elettorale della Svp in un locale pubblico. La seduta costituente del consiglio comunale, in programma il 9 ottobre, ora avverrà in videoconferenza. (ANSA).