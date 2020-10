Agenda 2030: workshop per studiare progetti sostenibilità

(ANSA) - BOLZANO, 02 OTT - Una quarantina di partecipanti al workshop Buone pratiche e collaborazioni per l'Agenda 2030, un incontro di scambio e conoscenza rivolto alla pubblica amministrazione, organizzazioni, agenti sociali ed economici del territorio all'interno delle Giornate di collaborazione per lo sviluppo sostenibile di Studio Comune, incentrate sugli obiettivi dell'Agenda 2030 dell'Onu. Fra le organizzazioni presenti anche i partner del progetto: Eurac Research, Provincia e Comune di Bolzano, Università di Bolzano, Rete per un Alto Adige sostenibile, Zuegg, Coopbund, IDM Südtirol Alto Adige, Terrabio e l'Istituto Claudia de' Medici Bolzano.

A questi si sono aggiunti rappresentati di cooperative, associazioni ed aziende locali. Per facilitare la conoscenza, lo scambio di idee e progetti in collaborazione è stata scelta la tecnica Lego serious play, che permette di sintetizzare velocemente concetti attraverso il gioco riflessivo. Sofia Sanchez di Studio Comune spiega la finalità dell'iniziativa: "fare il punto su ciò che c'è già oggi sul nostro territorio in ottica di progettualità rispetto all'Agenda 2030, sono stati presentati molti progetti con al centro la sostenibilità, molto si muove intorno a noi, lo scopo di oggi è tessere fili di collaborazione". " Per Stefano Santoro del Comune di Bolzano, che sostiene il progetto con un contributo, "l'obbiettivo 17 della partnership dell'Agenda 2030 è lo scopo di questa iniziativa e l'amministrazione comunale ha grande interesse a sostenere iniziative che promuovono collaborazioni e coprogettazioni per migliorare la qualità della vita dei cittadini in un'ottica sostenibile". Domani si riprende con il workshop aperto alla cittadinanza Il nostro contributo per trasformare il mondo dalle 9.30 alle 12.30 all'Eurac di Viale Druso, iscrizioni gratuita a info@studiocomune.eu (ANSA).