Agenda 2030: Kompatscher, la qualità della vita migliorerà

(ANSA) - BOLZANO, 02 OTT - "Sbaglia chi teme che la svolta sostenibile peggiorerà le nostre vite, rispettando maggiormente il nostro pianeta la qualità della vita migliorerà". Lo ha detto il governatore altoatesino Arno Kompatscher durante l'evento d'apertura per le Giornate di collaborazione per lo sviluppo sostenibile Agenda 2O2O-2O3O all'Eurac a Bolzano. "Tutti noi dobbiamo però cambiare radicalmente l'approccio culturale e mentale, altrimenti gli obbiettivi non saranno raggiunti".

"L'evento a Bolzano fa parte del Festival nazionale dello sviluppo sostenibile di Asvis che conta più di settecento iniziative sul territorio nazionale", ha spiegato lrene Visentini dell'associazione Studio Comune. Secondo il portavoce Asvis Enrico Giovannini, "senza il coinvolgimento di tutte le componenti della società non c'è modo di attuare l'agenda 2030 dell'Onu", ha detto in un video messaggio.

L'evento prosegue oggi con buone pratiche e collaborazioni per l'Agenda 2030 workshop Lego serious play rivolto a pubblica amministrazione, organizzazioni, agenti sociali ed economici del territorio. Sabato iniziativa pubblica con il workshop Lego serious play Il nostro contributo per trasformare il mondo workshop, parallelamente attività per i più piccoli con giochi sostenibili, intrattenimento e magia con Tiatro. (ANSA).