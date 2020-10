Rovereto, bassorilievo dedicato ad Antonio Rosmini

(ANSA) - TRENTO, 01 OTT - Una nuova opera dell'artista Paola de Gregorio, intitolata "Rosmini in uscita", verrà inaugurata a Rovereto domenica 4 ottobre, alle ore 11.30, nel cortile di Casa natale Rosmini. L'evento - riferisce una nota - si svolge nel contesto della festa annuale in memoria del beato e filosofo Antonio Rosmini, organizzata dal Decanato di Rovereto e dai Padri rosminiani.

L'inaugurazione verrà preceduta da una messa presieduta dall'arcivescovo di Trento Lauro Tisi, con la presenza del padre generale dei rosminiani Vito Nardin e del padre provinciale Mario Adobati, e si concluderà con la benedizione dell'opera.

Il bassorilievo raffigura Rosmini nel momento in cui la sua attività intellettuale si fa carità. In alto a destra è inserita una una figura femminile, che rappresenta la carità, Maria e la Chiesa stessa. (ANSA).