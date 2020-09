Tumori: al via in Trentino campagna 'Nastro rosa' della Lilt

(ANSA) - TRENTO, 30 SET - Torna anche in Trentino la campagna "Nastro Rosa", promossa nel mese di ottobre dalla Lega italiana per la lotta contro i tumori (Lilt) di Trento per sensibilizzare la cittadinanza contro il tumore al seno.

Al centro della campagna - riporta una nota - vi sarà lo "Spazio rosa Lilt", aperto il 15, 16 e 17 ottobre presso la Sala conferenze della Fondazione Caritro di Trento, dove sarà possibile confrontarsi con un medico. L'Unità operativa di senologia dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari attiverà un filo diretto con i medici senologi tutti i martedì (dalle ore 14 alle 16, 0461/902206).

In collaborazione con l'Associazione artigiani, 58 saloni di estetisti e acconciatori esporranno una locandina Lilt e un salvadanaio rosa. Gli stand informativi saranno allestiti a Borgo Valsugana (5 ottobre), Pergine (11 ottobre), Trento (24 ottobre). Nelle Giudicarie, tutti i mercoledì di ottobre, si svolgeranno le "Camminate della salute tra i castelli". Il 23 ottobre si terrà l'incontro "La cura del tumore al seno in Trentino nel 2020" (Grand hotel Trento, ore 18).

Per tutto il mese si illumineranno di rosa l'abbazia di San Lorenzo a Trento e la Rocca di Riva del Garda. (ANSA).