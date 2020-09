Sci: Cdm; azzurro Paris torna a sciare dopo infortunio

(ANSA) - BOLZANO, 30 SET - Il campione azzurro Dominik Paris è tornato a sciare dopo l'infortunio dello scorso gennaio a Kitzbühel. In questi giorni si sta allenando sul ghiacciaio della val Senales, sognando di partecipare già all'avvio di stagione il 18 ottobre nel gigante di Soelden.

"E' stato un periodo un po' diverso dal solito dovendo stare a casa per l'infortunio. Non ero proprio abituato, però almeno sono riuscito a dedicare un po' di tempo alla famiglia", racconta il campione azzurro. "Ho già sciato un po' e le sensazioni sono abbastanza buone, ora non devo fare altro che sciare e migliorare. E' difficile fare previsioni dopo un infortunio. Spero di esserci dall'inizio stagione per poter fare tutte le gare", confessa Paris.

La pensa così anche Werner Perathoner del comitato organizzatore della Val Gardena. "Spero di rivedere Dominik e gli altri atleti a dicembre in val Gardena. I preparativi procedono anche se la situazione non è facile. Speriamo di avere gare con il pubblico", spiega. (ANSA).