Salute: parte campagna vaccino antinfluenzale in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 30 SET - Parte in provincia di Trento la campagna di vaccinazione antinfluenzale. Influenza e Covid-19 hanno infatti sintomi molto simili - sottolinea una nota dell'Apss - chi è vaccinato evita di ammalarsi di influenza e semplifica la diagnosi della malattia da coronavirus. Le antinfluenzali potranno essere effettuate negli ambulatori dei servizi vaccinali e nei drive through dell'Apss, oppure dal proprio medico o pediatra di famiglia, preferibilmente, entro la fine del mese di novembre.

La vaccinazione è raccomandata e offerta gratuitamente dal Servizio sanitario provinciale a persone con più di 60 anni; bambini dai sei mesi ai sei anni; donne in gravidanza e nel post partum; addetti ai servizi pubblici di primario interesse (ad esempio operatori sanitari, vigili del fuoco e forze dell'ordine, personale dei servizi socio-educativi, dell'infanzia e della scuola, personale del trasporto pubblico, personale della grande distribuzione e dettaglio di generi alimentari); categorie a rischio (con patologie cardiache e respiratorie, insufficienza renale, diabete, tumori, immunodepressione etc.); bambini e adolescenti a rischio sindrome di Reye; familiari e contatti di persone ad alto rischio; donatori di sangue; personale che lavora a contatto con animali.

Per facilitare l'accesso alla vaccinazione è prevista la prenotazione. Saranno somministrate dal pediatra di libera scelta ai bambini dai 6 mesi ai 6 anni e dal medico di medicina generale con priorità alle persone con più di 65 anni. I bambini, appartenenti alle categorie a rischio per patologia, riceveranno una lettera dall'Apss con l'appuntamento per la vaccinazione. Per gli adulti a rischio e le altre categorie è prevista la prenotazione online e le persone saranno vaccinate negli ambulatori e nei drive through Apss. (ANSA).