'Nuvolette', i fumetti nel centro storico di Rovereto

(ANSA) - TRENTO, 30 SET - Si svolgerà dall'1 al 4 ottobre nel centro storico di Rovereto "Nuvolette-Inchiostro e linfa", una quattro giorni dedicata al mondo dell'illustrazione, del racconto per immagini e del fumetto.

Oltre 30 artisti si cimenteranno in sonorizzazioni, live performance di disegno e animazioni. Previsti poi laboratori, incontri con gli autori e visite speciali con botanici e illustratori ai giardini segreti della città. Il centro di Rovereto si trasformerà in una galleria d'arte a cielo aperto.

Le vetrine dei negozi diventeranno tele sulle quali dipingere a colpi di penn(ar)ello. Il tema di questa edizione, organizzata da Impact Hub Trentino, sono i fiori e le piante, in occasione della mostra "Ci vuole un fiore. La flora del Trentino: ieri, oggi, domani" della Fondazione Museo civico di Rovereto.

Dopo l'esperienza dell'edizione 0 nel 2019, "Nuvolette" torna in un'inedita chiave autunnale. La manifestazione infatti - dicono gli organizzatori - era stata pensata e organizzata per maggio, ma l'emergenza sanitaria l'ha fatta slittare. È stato necessario ripensare l'evento e riprogrammare le attività in modo da garantirne lo svolgimento in sicurezza. (ANSA).