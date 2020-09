Elezioni: ballottaggio a Bolzano, si vota solo il 4 ottobre

(ANSA) - BOLZANO, 30 SET - Si voterà solo domenica 4 ottobre per il turno di ballottaggio per l'elezione diretta del sindaco di Bolzano. I seggi resteranno aperti dalle 7.00 alle 21.00. Gli elettori aventi diritto al voto sono 81.036, di cui 42.784 femmine e 38.252 maschi. Lo spoglio delle schede sarà effettuato subito dopo la chiusura dei seggi.

Gli elettori che si trovano in trattamento domiciliare, in quarantena, in isolamento fiduciario per Covid -19 possono chiedere di esprimere il voto presso il proprio domicilio.

L'Ufficio elettorale del comune di Bolzano consiglia di controllare la propria tessera elettorale per verificare se i 18 spazi destinati al timbro di conferma dell'avvenuta espressione del voto, siano già stati completati. In tal caso, o in caso di smarrimento o deterioramento della tessera elettorale, si invitano gli elettori interessati a presentarsi all'Ufficio servizi demografici - Ufficio elettorale - via Vintler 16, per il rinnovo della tessera. Il rinnovo o il duplicato della tessera si può richiedere anche nei Centri civici di quartiere.

Le sezioni elettorali a Bolzano sono 80. A causa dell'emergenza sanitaria per il Covid-19, due seggi sono stati spostati in altre strutture. Si tratta del seggio elettorale n. 10 trasferito dalla Casa di Riposo "Villa Armonia" in Viale Trento 13 alla scuola elementare "Dante Alighieri" in Via Cassa di Risparmio 24 e del seggio elettorale n. 65 trasferito dalla Casa di Riposo "Don Bosco" in Via Milano 170 alla scuola elementare "San Giovanni Bosco" in Via Udine 8. (ANSA).