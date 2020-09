Coronavirus: 4 nuovi casi nelle scuole altoatesine

(ANSA) - BOLZANO, 30 SET - Casi di positività al Covid-19 sono stati accertati oggi in quattro istituti scolastici altoatesini: alla scuola primaria Rosmini di Bressanone, alla scuola primaria Don Bosco di Bolzano, all'Itcat "A. e P. Delai" e all'Istituto scolastico superiore "C. De Medici" di Bolzano.

Gli istituti scolastici, riferisce la Provincia, hanno adottato tutte le procedure previste ed hanno seguito le indicazioni stabilite dall'Azienda sanitaria per garantire la tutela della salute degli studenti e del personale scolastico.

Le famiglie e gli allievi interessati hanno ricevuto informazioni dalle scuole sul proseguimento delle lezioni e saranno contattati direttamente dall'Asl per le procedure previste.

"Ulteriori passi - conclude la nota - saranno eventualmente compiuti in accordo tra l'Azienda sanitaria e le direzioni scolastiche". (ANSA).