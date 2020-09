Coronavirus: 37 nuovi casi positivi in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 30 SET - Dati nuovamente in crescita nel rapporto Apss sull'andamento del contagio da Covid 19 in Trentino. Oggi si registrano 37 casi nuovi, di cui 11 sintomatici, tra cui 1 minorenne. C'è anche 1 caso riferito al cluster della lavorazione di prodotti alimentari, ma la maggior parte delle situazioni - se si esclude una concentrazione di una dozzina di soggetti registrati nel capoluogo, comunica Apss - tocca a macchia di leopardo un po' tutto il territorio.

Salgono anche i ricoverati in ospedale che oggi si attestano a quota 14. ieri sono stati analizzati ben 2.422 tamponi. (ANSA).