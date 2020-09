Comune Trento, Ianeselli forma nuova Giunta

(ANSA) - TRENTO, 30 SET - Formata dal neo sindaco di Trento Franco Ianeselli la nuova Giunta comunale. Come vice sindaco è stato nominato Roberto Stanchina che sarà anche assessore ai lavori pubblici e alle attività economiche. Questi gli altri assessori: Monica Baggia (pianificazione territoriale), Elisabetta Bozzarelli (turismo, cultura, politiche giovanili e istruzione), Mariachiara Franzoia (bilancio, tributi, patrimonio, partecipazione (circoscrizioni) e progetti europei), Chiara Maule (politiche sociali, abitative e familiari), Salvatore Panetta (sport e semplificazione ), Paolo Zanella (transizione ecologica (ambiente, mobilità) e beni comuni).

La presentazione della nuova Giunta è prevista verosimilmente per domani.

"E' una squadra che avrà il compito di far crescere Trento, di renderla più dinamica e sicura, più coesa e vivibile.

Lavoreremo come un'orchestra: al di là dei ruoli affidati a ciascuno, ci impegneremo insieme per dare concretezza alla nostra idea di città e per prenderci cura dei sogni e dei bisogni dei cittadini", afferma Ianeselli. (ANSA).