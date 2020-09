Aperture domenicali negozi, via libera dalla Provincia

(ANSA) - TRENTO, 29 SET - Via libera in Trentino all'apertura dei negozi alla domenica indipendentemente dal fatto che un Comune sia turistico o a elevata attrattività commerciale. Lo prevede una nuova delibera approvata oggi dalla Giunta provinciale. La motivazione è di "evitare disparità di trattamento tra gli esercizi commerciali".

La delibera di oggi fa seguito alla recente ordinanza del Tar di Trento che ha accolto i ricorsi presentati dal Consorzio Shop center Valsugana e dal Consorzio Cavalli e Habitat Arredamenti.

Un provvedimento che ha consentito solo ai due ricorrenti la possibilità di aprire la domenica. La Giunta provinciale, per appianare il vantaggio competitivo che così si è creato - dice una nota - ha pertanto deciso di adottare un nuovo provvedimento che rimarrà in vigore fino a che la Corte costituzionale non deciderà in merito al ricorso presentato dal Governo lo scorso 28 agosto contro la legge provinciale numero 4 del 2020, che disciplina la materia degli orari dei negozi in Trentino.

