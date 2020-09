Agenda 2030: giornate di sviluppo sostenibile a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 29 SET - L'1, il 2 e il 3 ottobre si svolgeranno a Bolzano le Giornate di collaborazione per lo sviluppo sostenibile incentrate sugli obiettivi dell'Agenda 2030 dell'Onu. In programma film, workshop e spettacoli dove i partecipanti rifletteranno sulle tematiche di sostenibilità economica, sociale e ambientale, e dove ci si potrà proporre come agenti promotori del cambiamento.

Il progetto, realizzato dalla cooperativa sociale Studio Comune, promuove buone prassi di sviluppo sostenibile sul territorio regionale ed individua azioni di miglioramento e collaborazione, sensibilizzando la cittadinanza, gli agenti economici e sociali e l'amministrazione pubblica sull'Agenda 2030.

L'evento d'apertura (1 ottobre, ore 20) vedrà la presenza del governatore Arno Kompatscher, dell'assessore comunale Juri Andriollo Assessore, Roland Psenner Presidente Eurac Research, Vera Leonardelli di Idm, Gottardo Giatti Formasette, videomessaggio di Enrico Giovannini presidente Asvis alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile, Tanya Deporta (Terra Institute) per la Rete per un Alto Adige sostenibile e Sofia Sanchez e Irene Visentini di studio comune. A seguire la proiezione de il segreto degli oceani, un film prodotto per National Geographic da Formasette con il sostegno di Idm Film Fund Alto Adige, che racconta la straordinaria relazione tra le barriere coralline e il futuro dell'umanità.

Il 2 e il 3 ottobre in programma due laboratori di facilitazione tenuti da studio comune con il metodo Lego serious play. Il laboratorio di venerdì 2 sarà rivolto ai rappresentanti dei partner, alla pubblica amministrazione, organizzazioni, agenti sociali ed economici del territorio e avrà lo scopo di mettere in luce ciò che già esiste rispetto a buone prassi, innovazione e sostenibilità, per rafforzare ed ampliare la rete esistente. Sabato mattina 3 ottobre si proseguirà con un laboratorio aperto alla cittadinanza per immaginare insieme ai partecipanti azioni concrete per un futuro sostenibile. L'evento rientra nel calendario del Festival nazionale per lo sviluppo sostenibile 2020 di Asvis. (ANSA).