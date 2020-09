Università Bolzano, il rettore accoglie le matricole

(ANSA) - BOLZANO, 28 SET - Oggi primo giorno del semestre invernale per le matricole dell'Università di Bolzano, accolte in aula magna dal rettore Paolo Lugli.

Tradizionalmente la "Giornata delle matricole" - oggi a Bolzano e Brunico, domani a Bressanone - serve ai neo-iscritti per conoscere i responsabili dei corsi di studio, i compagni di corso e i vari servizi offerti dall'ateneo.

"È un avvio insolito quello di oggi ma per noi era importante che tutti voi, come studenti del primo anno, poteste fare esperienza diretta di ciò che significa essere studenti alla Libera Università di Bolzano e interagire con i professori", ha detto il rettore.

Saranno gli studenti del primo anno a godere della possibilità di assistere alle lezioni dal vivo. Anche le esercitazioni e le attività di laboratorio della Facoltà di Scienze e Tecnologie, di Design e Arti e Scienze della Formazione si svolgeranno in presenza, a causa della particolarità dei contenuti e della metodologia di insegnamento.

Tutte le lezioni del primo semestre dell'anno accademico 2020/21 saranno comunque offerte in streaming, anche quelle che si svolgono in presenza. Per gli studenti degli anni successivi al primo, è prevista esclusivamente la didattica online. Tutti i professori sono tornati a lavorare in università. (ANSA).