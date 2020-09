Giornalisti: Bolzano, Giulietti visita scuola 'Ilaria Alpi'

(ANSA) - BOLZANO, 28 SET - Il presidente della Federazione nazionale dei giornalisti (Fnsi), Giuseppe Giulietti, ha incontrato questa mattina la dirigente scolastica della scuola media di lingua italiana "Ilaria Alpi", Sabine Giunta. Nel corso dell'incontro, Giulietti ha ringraziato la dirigente per aver voluto ricordare l'impegno professionale della giornalista del Tg3, assassinata a Mogadiscio nel 1994 assieme al cineoperatore Miran Hrovatin.

"Sbaglia chi pensa che una targa sia solo commemorazione, perché porta a delle conseguenze tangibili: ricordare significa seminare. In questa scuola si è iniziato un percorso di educazione civica nel rispetto della nostra Carta costituzionale", ha detto Giulietti.

La scuola è stata intitolata alla giornalista nel 2016, dopo un referendum interno alla scuola a cui hanno preso parte i circa 200 studenti iscritti e il corpo docente. Ogni anno, nel mese di marzo, i ragazzi dell'istituto organizzano un flashmob per ricordare l'uccisione della giornalista.

Ad accompagnare il presidente della Fnsi era presente una delegazione composta dal segretario del Sindacato dei giornalisti del Trentino Alto Adige, Rocco Cerone, dalla segretaria del Sindacato Veneto dei giornalisti, Monica Andolfatto, e dal portavoce regionale dell'associazione Articolo21, Roberto Rinaldi. (ANSA).