Coronavirus: positivo un bambino di asilo Sesto

(ANSA) - BOLZANO, 28 SET - Un bambino che frequenta l'asilo "Moos" di Sesto, in Alto Adige, è risultato positivo al coronavirus. I 13 bambini frequentanti e il personale sono tutti in quarantena a casa per due settimane. Lo ha annunciato la direzione della scuola tedesca.

La pulizia straordinaria e la disinfezione dei locali avverrà probabilmente entro oggi. Le famiglie interessate sono già state informate. (ANSA).