Unibz: cerimonia per 150 neolaureati a Bressanone

(ANSA) - BOLZANO, 26 SET - Si è svolta in mattinata a Bressanone la cerimonia di conferimento dei diplomi ai neolaureati della Facoltà di Scienze della Formazione. In piazza del Duomo, quasi 150 ex-studenti dei corsi di laurea e dottorato della Facoltà hanno ricevuto il diploma dalle mani del rettore, prof. Paolo Lugli, e del preside di Facoltà, prof. Paul Videsott. Fra il pubblico, per quest'occasione - speciale non solo per gli studenti e le loro famiglie, ma anche per tutta la comunità locale - anche Peter Brunner, recentemente confermato sindaco di Bressanone, e il governatore Arno Kompatscher.

Entrambi hanno portato il loro saluto e il loro augurio agli ex-studenti e studentesse della Facoltà.

Kompatscher, rivolgendosi ai neo-dottori, ha commentato: "Voi siete l'orgoglio di questo territorio. L'investimento in formazione è sempre il migliore investimento e voi, con le vostre competenze nei settori della formazione, del sociale e della comunicazione, sarete in grado di apportare un prezioso contributo per tornare alla normalità".

"I mesi scorsi - così il rettore, prof. Paolo Lugli - sono stati segnati da grandi difficoltà per tutti ci hanno insegnato che anche i momenti di crisi possono essere utili. Lunedì cominceremo il nuovo anno accademico e i progressi tecnici nella didattica online degli ultimi mesi, che ci hanno permesso di superare le limitazioni durante il lockdown, ci aiuteranno a garantire il diritto allo studio dei vostri colleghi che ancora stanno studiando o che stanno per iniziare la loro carriera universitaria". (ANSA).