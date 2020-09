Festival Trento: Rossi, pandemia opportunità per Italia

(ANSA) - TRENTO, 26 SET - "L'epidemia ci può dare il colpo di grazia o può essere l'occasione per rivedere il quadro economico complessivo: la pandemia può essere un'occasione". Così Salvatore Rossi, presidente di Telecom Italia Spa, al Festival dell'Economia a Trento. "L'emergenza è stata terribile, e ha portato alla caduta di Pil e occupazione. La nostra economia viene da un quarto di secolo di quasi stagnazione e di produttività addirittura declinante. L'Europa di appresta a stanziare molti fondi per il rilancio sul medio e lungo termine, e l'Italia deve approfittarsene", ha aggiunto Rossi, nel corso di un confronto in tema di "Politiche ambientali dopo il Covid-19" con l'economista francese Laurence Boone.

"La rete unica rappresenta un'opportunità di sviluppo per l'intero Paese. Ora siamo in grado tecnologicamente di collegare tutti, e lo faremo, perché l'epidemia ci ha mostrato come essere connessi sia fondamentale", ha detto Rossi, in riferimento al progetto per un'infrastruttura nazionale di collegamento in fibra ottica. (ANSA).