Coronavirus: 51 nuovi casi in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 26 SET - Balzo di 51 casi nuovi nell'elenco dei positivi al Covid 19 aggiornato quotidianamente dall'Azienda provinciale trentina per i servizi sanitari. Più della metà dei nuovi casi va ricondotta a cluster identificati da alcune settimane a questa parte in alcuni settori economici su cui si è intervenuti. E' un dato che evidenzia l'estrema difficoltà di eradicare il virus dagli ambienti in cui si è diffuso, nonostante l'applicazione di misure di sicurezza e procedure di sanificazione, si legge nella nota dell'azienda sanitaria.

Nel complesso, sono 12 i casi sintomatici ai quali si sommano altre 39 situazioni emerse grazie all'attività di screening che rimane molto intensa. Sono stati infatti 2.116 i tamponi analizzati ieri, di cui 1.274 all'Ospedale Santa Chiara e 842 a San Michele.

Sale di una unità anche la lista dei pazienti che necessitano cure ospedaliere, portando il totale a 14 persone.

Rimane molto alta l'attenzione verso il settore scolastico con una quindicina di classi attualmente in quarantena mentre altre 6 hanno terminato il periodo di isolamento, si legge in una nota della Provincia di Trento. (ANSA).