Coronavirus: due classi in quarantena in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 25 SET - Altre due classi in quarantena in Trentino, dopo le 15 registrare nei giorni scorsi. A Trento, dopo un caso positivo al Covid 19 alla scuola Sacra Famiglia, è stato disposto l'isolamento di una sezione. Stessa cosa a Borgo Valsugana, all'Istituto Alcide Degasperi, come ha comunicato il sindaco Enrico Galvan, che ha diffuso una nota sui social network, precisando che "in questo periodo solo quella classe svolgerà le attività didattiche a distanza. Lo studente non e residente a Borgo Valsugana e non risultano altri soggetti positivi rispetto al comunicati precedenti. L'Apss svolge tutte le indagini del caso e monitora la situazione con attenzione".

(ANSA).