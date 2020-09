Coronavirus: altri 23 positivi in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 25 SET - Altre 23 persone positive al coronavirus si registrano oggi in Trentino: tre con sintomi e 20 positivi al tampone. Ieri sono stati analizzati 2.155 tamponi.

Lo dice il rapporto quotidiano dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

Tra i contagiati c'è un soggetto riconducibile ai cluster su cui da giorni stanno lavorando gli esperti. Restano 13 i pazienti che necessitano di cure ospedaliere, ma nessuno è ricoverato in rianimazione. (ANSA).