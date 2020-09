Comunali: Svp sostiene Caramaschi a Bolzano (2)

(ANSA) - BOLZANO, 25 SET - La Svp di Bolzano scioglie le riserve e annuncia il sostegno al sindaco uscente Renzo Caramaschi al ballottaggio il 4 ottobre. Caramaschi guida dal 2016 una giunta Svp-centrosinistra e al primo turno si è imposto in un testa a testa con il candidato del centrodestra Roberto Zanin con il 34% contro il 33,1% dei consensi.

Il via libera è arrivato ieri sera dal coordinamento cittadino della Volkspartei fissando però una serie di condizioni per il sì, come lo sviluppo urbanistico e il nuovo museo di Oetzi in centro storico, scrive il Dolomiten. La decisione sarà illustrata, alle ore 11, in una conferenza stampa nella sede della Svp dal segretario bolzanino Dieter Steger e dal vice sindaco uscente Luis Walcher. (ANSA).