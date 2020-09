Religion Today Film Festival inaugurato a Campana Caduti

(ANSA) - TRENTO, 24 SET - Inaugurata alla Campana dei Caduti di Rovereto la 23/a edizione del Religion Today Film Festival, dal titolo "Earth I Care, custodi della Terra", dedicata all'ambiente e al ruolo dell'essere umano come custode della natura e in programma fino al 30 settembre.

"E' stata scelta questa location - spiega il direttore artistico della manifestazione, Andrea Morghen - per continuare la nostra bellissima collaborazione con la Fondazione Campana dei Caduti, dove abbiamo voluto parlare anche di parità di genere e diritti delle donne, cogliendo l'occasione della mostra 'Human Rights? The Future's Shape #Womencansavetheworld'". La mostra internazionale di arte contemporanea, visitabile fino al 4 ottobre, vede coinvolti 141 artisti da 31 paesi, che con le loro opere affrontano il tema dei diritti umani al femminile.

Nel corso della cerimonia alla Campana dei Caduti, la regista Lia Giovanazzi Beltrami, fondatrice di Religion Today Film Festival, ha presentato il suo nuovo film "Wells of hope", che mostra il lavoro di laiche e religiose unite contro la tratta di esseri umani nel Mediterraneo. (ANSA).