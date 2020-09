Festival economia, Conte interverrà in videoconferenza

(ANSA) - TRENTO, 24 SET - Anche il presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, parteciperà al Festival dell'economia al via oggi in edizione online. Lo comunica la Provincia di Trento.

Il premier dialogherà sul tema "L'Italia e l'Europa" in videoconferenza con Tito Boeri, entrambi sollecitati dalle domande di Tonia Mastrobuoni, sabato 26 settembre alle ore 17.

