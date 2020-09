Comunali: Trento, vince centrosinistra con Franco Ianeselli

(ANSA) - TRENTO, 22 SET - Con il 54,10% dei voti Franco Ianeselli, ex sindacalista della Cgil, è stato eletto al primo turno sindaco di Trento. Alla guida del Comune capoluogo della Provincia autonoma - amministrata dalla Lega da ottobre 2018 - rimane quindi il centrosinistra. Il sindaco uscente, Alessandro Andreatta (Pd) lascia dopo 25 anni in Comune, prima da assessore e poi da sindaco, al 42enne Ianeselli, sostenuto da liste civiche, dal Partito democratico (che ha raggiunto il 17,8%, in linea con il dato delle provinciali di due anni fa, 18,84%, ben lontano dal 29,56% delle precedenti comunali), dagli autonomisti del Patt e da + Europa Verde. I dati sono ancora parziali, anche se riferiti a 87 sezioni scrutinate su 98, quindi il quadro appare definito.

Il principale sfidante, Andrea Merler, 37 anni, avvocato e consigliere comunale di lungo corso lanciato a soli due mesi dalle elezioni per cercare di ricompattare il centrodestra disunito dalla scelta di Alessandro Baracetti, poi ritiratosi, si è fermato al 30,66%. La Lega risulta essere il partito più votato della coalizione con il 14% dei consensi, in linea con le precedenti amministrative ma con una perdita di ben dieci punti rispetto alle provinciali di due anni fa, quando a Trento il partito di Matteo Salvini aveva raccolto il 23,30%. Fratelli d'Italia è passata dall'1,33% delle scorse provinciali al 6,4% ed elegge due consiglieri comunali. Forza Italia scende all'1,8% (dopo essere progressivamente passata dal 4,25% delle precedenti comunali e al 3,2% delle provinciali 2018). Gli altri due candidati del centrodestra, Silvia Zanetti ("Si può fare") e Marcello Carli (appoggiato dai democristiani e dalla lista Agire dell'assessore regionale Claudio Cia) si sono fermati rispettivamente al 3,59% e al 5,43%. (ANSA).