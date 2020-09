Comunali: scrutinio, Zanin a Bolzano al 34,9%

(ANSA) - BOLZANO, 22 SET - Il candidato sindaco del centrodestra Roberto Zanin, dopo lo scrutinio di circa metà dei seggi (38 su 80), è al 34,9%. Il sindaco uscente Renzo Caramaschi, del centrosinistra, lo segue a ruota con il 34%.

L'attuale vicesindaco Svp Luis Walcher per il momento è fermo all'11,7%, staccando Angelo Gennaccaro che è all'7,9%. Deludente il risultato del candidato Team K Thomas Brancaglion (4,6%).

Per quanto riguarda invece le liste, dopo 33 sezioni scrutinate, la Lega è in testa (14,5%) davanti alla Svp (13,8%) e al Pd (12%). Team K, M5S e Casapound attualmente risultano poco sopra il 3%. (ANSA).