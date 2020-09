Comunali: Caramschi, Salvini voleva vincere al 1/o turno

(ANSA) - BOLZANO, 22 SET - "E pensare che Salvini è venuto a Bolzano per dire che avrebbero vinto al primo turno". Commenta così il sindaco uscente di Bolzano Renzo Caramaschi il testa a testa con il suo rivale di centrodestra Roberto Zanin. Dopo lo scrutinio di 74 di 80 sezioni entrambi sono al 33,75% e andranno al ballottaggio.

"Parlerò con la Svp perché in questi anni abbiamo lavorato bene assieme. Se tutto andrà come auspico l'attuale maggioranza sarà addirittura rafforzata e passerà da 25 a 26 consigliere", ha aggiunto Caramaschi. (ANSA).