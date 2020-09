Comunali: a Vipiteno Volgger vince per tre voti

(ANSA) - BOLZANO, 22 SET - Stanno arrivando i primi risultati delle comunali in Alto Adige, con qualche sorpresa. A Vipiteno Peter Volgger della lista civica Für Sterzing Wipptal si impone sul candidato Svp Walter Gögl con appena tre voti di scarto e il 50,1% dei consensi. A Brennero Martin Alber, ex segretario amministrativo Svp, ha vinto il duello interno contro il collega di partito Roland Schroffenegger con il 56,7% contro il 35%. Il nuovo sindaco di Falzes si chiama Roland Tinkhauser. L'ex consigliere provinciale dei Freiheitlichen passato alla Svp ha ricevuto il 58,2% dei consensi.

Partita facile per i sindaci uscenti di Caldaro Gertrud Benin (82,7%), Castelrotto Andreas Colli con il 71,8%, Corvara Robert Rottonara, addirittura con il 100% essendo stato l'unico candidato sindaco. A Ortisei il duello tra Moroder è stato vinto per poco dal sindaco uscente Tobia (Lista civica 52,5%) su Lara Moroder (Svp 47,5%). Nella cittadina di Chiusa Peter Gasser si è imposto con il 42,8% contro altri due candidati Svp. (ANSA).