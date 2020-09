Gdf: festeggiato a Trento patrono S.Matteo

(ANSA) - TRENTO, 21 SET - La Guardia di finanza del Trentino Alto Adige ha festeggia il patrono San Matteo con una celebrazione religiosa tenutasi, nella chiesa di San Francesco Saverio a Trento, officiata dall'arcivescovo Lauro Tisi e concelebrata dal primo cappellano militare capo, don Michele Mastropaolo.

Alla celebrazione, sottolineata dai canti del coro dei finanzieri della Scuola alpina di Predazzo, hanno preso parte il comandante regionale della Guardia di finanza, gen. Ivano Maccani, ed una rappresentanza del personale delle Fiamme Gialle del Trentino Alto Adige, in servizio ed in congedo.

Nell'omelia monsignor Tisi ha posto l'accento sul delicato momento che sta vivendo il mondo intero e che non risparmia il Paese e la regione, "dove le donne e gli uomini della Guardia di finanza, nell'ambito della loro quotidiana missione a tutela della legalità, sono ora chiamati, in prima linea, a sostenere le fasce più deboli e indifese". (ANSA).