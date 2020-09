Festival economia:incontri con ministri Gualtieri e Amendola

(ANSA) - TRENTO, 21 SET - Il ministro dell'Economia e Finanze, Roberto Gualtieri, e il ministro per gli affari europei, Vincenzo Amendola, parteciperanno al Festival dell'economia di Trento, quest'anno edizione solo online. Lo comunicano gli organizzatori.

Gualtieri dialogherà con il direttore scientifico del Festival, Tito Boeri, venerdì 25 settembre alle ore 13. Amendola sabato 26 settembre, alle ore 15, si confronterà con Roberto Perotti.

Tutti gli incontri saranno trasmessi via streaming sul sito del Festival, in italiano e in inglese. Una selezione di eventi sarà trasmessa in diretta in italiano anche sulla pagina Facebook. L'accesso al pubblico in sala non sarà consentito.

(ANSA).