Coronavirus: studente positivo all'Istituto Gandhi di Merano

(ANSA) - BOLZANO, 21 SET - E' stato accertato un caso di positività al Covid-19 tra gli studenti di una classe dell'Istituto Gandhi di Merano. Lo rende noto la Provincia di Bolzano.

L'istituto scolastico, riferisce una nota, "ha adottato tutte le procedure previste nei protocolli di sicurezza e seguirà le indicazioni stabilite dall'Azienda sanitaria in merito, per garantire la tutela della salute degli studenti e del personale scolastico".

Seguendo le indicazioni dell'Azienda sanitaria, solo alcuni studenti della classe coinvolta sono stati messi in quarantena, mentre gli altri proseguiranno le lezioni in presenza già dai prossimi giorni, terminate le operazioni di sanificazione.

Il caso di positività al Covid-19 a Merano segue di pochi giorni quello in una classe del Liceo Pascoli di Bolzano, dove la classe interessata, nella giornata di oggi ha seguito le lezioni online, in attesa di ulteriori indicazioni dell'Azienda sanitaria. (ANSA).