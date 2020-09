Coronavirus: 66 casi in Trentino Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 20 SET - In Trentino Alto Adige nelle ultime 24 ore sono stati registrati 66 nuovi casi Covid, di cui uno in una scuola bolzanina. E' più che un raddoppio rispetto a ieri quello che l'Azienda provinciale per i servizi sanitari registra nel rapporto sui contagi da Covid-19 in Trentino. Il bollettino parla infatti di 45 nuovi casi, di cui ben 20 con sintomi. La maggior parte delle situazioni non sono legate a cluster ben definiti, ma quelli più importanti individuati nelle settimane scorse fanno ancora registrare i loro effetti, con 8 contagiati dei 45 di oggi.

I laboratori dell'Azienda sanitaria altoatesina nelle ultime 24 ore hanno effettuato 1.530 tamponi. Sono stati registrati 21 nuovi casi positivi. Accertato un caso di positività al Covid-19 in una classe del Liceo Pascoli di Bolzano. L'istituto scolastico ha adottato tutte le procedure previste nei protocolli di sicurezza e seguirà le indicazioni stabilite dall'Azienda sanitaria in merito, per garantire la tutela della salute degli studenti e del personale scolastico. La classe, in attesa di comunicazioni dall'Azienza Sanitaria, nella giornata di lunedì 21 settembre seguirà le lezioni on line. (ANSA).