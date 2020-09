Coronavirus: 26 nuovi positivi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 19 SET - Sono 26 nuovi i casi positivi al coronavirus in Alto Adige nelle ultime 24 ore. I laboratori dell'Azienda sanitaria altoatesina hanno effettuato 2.281 tamponi. I pazienti Covid-19 ricoverati nei reparti ospedalieri sono 15, due quelli in terapia intensiva.

A tutt'oggi sono stati effettuati in totale 159.679 tamponi su 84.628 persone. Il numero totale delle persone positive al coronavirus è di 3.281. Le persone che hanno concluso la quarantena e l'isolamento domiciliare sono 17.372. (ANSA).