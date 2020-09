Coronavirus: 22 nuovi contagi in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 19 SET - Stabile l'andamento dei contagi da coronavirus in Trentino: oggi i nuovi casi sono 22, di cui 8 con sintomi e un minorenne. I tamponi analizzati ieri sono stati 2.375. Lo dice il rapporto quotidiano dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

Nel dettaglio, le indagini epidemiologiche che da giorni stanno aiutando a mantenere circoscritti, per quanto possibile, i cluster individuati hanno rilevato altri 4 soggetti di cui 1 sintomatico, dice il rapporto.

Sul fronte ricoveri, i pazienti oggi sono 10, nessuno è in rianimazione. (ANSA).