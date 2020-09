Trovato morto in garage a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 18 SET - Il corpo senza vita di un uomo è stato trovato questa mattina in via Alto Adige a Bolzano. Il cadavere è stato scoperto questa mattina da un automobilista.

Sul posto è intervenuta la questura per rilievi del caso e per risalire all'identità dell'uomo, di origine sahariana. Si potrebbe trattare di un incidente oppure malore. (ANSA).