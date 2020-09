Elezioni: Caramaschi,Bolzano dalle parole e passata ai fatti

(ANSA) - BOLZANO, 18 SET - "Il mio auspicio è che le elezioni si svolgano in ordine e che i bolzanini partecipino al voto secondo coscienza". Lo ha detto il sindaco uscente Renzo Caramaschi, che si ripresenta con il centrosinistra. "La coalizione - ha aggiunto - ha lavorato molto bene. Abbiamo prodotto molto. La città, dopo anni di parole è passata ai fatti concreti".

Caramaschi ha ribadito che "in accordo con la Provincia sono stati avviati progetti importanti, come la circonvallazione, Monte Tondo, il sottopasso Via Roma e l'areale. Ovviamente non sono progetti che si realizzano da oggi a domani". Il sindaco uscente ha anche ricordato l'accordo sulla finanza locale e sulla redistribuzione dei migranti sui Comuni altoatesini.

In riferimento alla presenza del governatore Arno Kompatscher al comizio del Pd Caramaschi ha messo in chiaro che nulla è stato concordato: "Non ero neanche presente. Non vedo però nulla di male se un esponete della Svp, uno dei principali alleati di questa maggioranza, dica che abbiamo lavorato bene". (ANSA).