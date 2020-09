Coronavirus: test 'drive through' a raccoglitori val di Non

(ANSA) - TRENTO, 18 SET - In occasione dell'attività di raccolta della frutta in val di Non, l'Unità operativa prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro (Uopsal) del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari ha organizzato i cosiddetti "driving workers through", per eseguire i tamponi a centinaia di lavoratori stagionali, nel punto allestito al magazzino Cocea di Taio.

"Questa azione di supporto e assistenza - sottolinea l'Apss - si aggiunge a quelle che in questo periodo Uopsal ha garantito per contrastare la diffusione dei contagi, contribuendo ad aumentare la percezione della sicurezza e della salute nelle varie realtà produttive trentine". "Uopsal ha svolto inoltre un ruolo attivo, assieme alle altre strutture del Dipartimento di prevenzione, nel contenimento dei focolai che si sono in particolare e recentemente manifestati nel settore della lavorazione delle carni e della logistica". (ANSA).