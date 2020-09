Coronavirus: 19 nuovi positivi in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 18 SET - Le persone trovate positive al coronavirus in Trentino oggi sono 19, di cui quattro minori.

Ieri i positivi erano 76. Il dato giornaliero è stato comunicato in conferenza stampa dall'assessore provinciale alla sanità, Stefania Segnana. I tamponi processati nelle ultime 24 ore sono 1.794.

Alcuni dei nuovi casi sono legati ai cinque focolai del settore di lavorazione delle carni, in cui sono stati trovati complessivamente 297 casi di persone positive (in maggioranza in età compresa tra i 16 e 39 anni). Le persone ricoverate sono 12, nessuna delle quali in terapia intensiva.

"La situazione registra un andamento positivo, con casi asintomatici o con sintomi sfumati. L'età media dei contagiati è di circa 37 anni (a marzo era 72), questo spiega la ragione per cui non vi sono casi gravi", ha detto il direttore sanitario dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, Pier Paolo Benetollo. Oggi, ha precisato, si è conclusa la prima indagine epidemiologica sui lavorato nel comparto agroforestale. Sono stati effettuati oltre 1.300 tamponi, con un indice di positività del 2,9%. (ANSA).