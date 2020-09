Comunali Trento: Ianeselli-Merler, sfida per palazzo Thun

(ANSA) - TRENTO, 18 SET - Conclusione della campagna elettorale in piazza questo pomeriggio per i due candidati sindaco di Trento Franco Ianeselli (centrosinistra) e Andrea Merler (centrodestra).

"In questi 45 giorni abbiamo incontrato tutte le realtà di questa città, incontrando anche quelle persone che sapevo lontane da noi, perché sarà nostro impegno rappresentare tutte le sensibilità della nostra comunità", ha detto Merler. "Quello che deve uscire dal nostro sforzo è il costante impegno per un ricambio generazionale, per far uscire Trento dalla gabbia autoreferenziale e inserirla in un contesto locale, nazionale ed europeo", ha aggiunto.

Buona parte dei 271 candidati delle otto liste di centrosinistra che sostengono la candidatura di Franco Ianeselli a sindaco di Trento si sono dati appuntamento a Piedicastello.

L'iniziativa ha visto la partecipazione di oltre un centinaio di persone, tra esponenti del raggruppamento "SìAmoTrento" e simpatizzanti. "Abbiamo iniziato questa campagna sulla base di tre concetti: ascolto, umiltà e coraggio. Abbiamo trovato una città popolare ma non populista, consapevole dell'opportunità di dare vita a una nuova fase per la città, sulla base dei nostri valori", ha detto Ianeselli. (ANSA).